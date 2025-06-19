Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:39, 19 июня 2025Культура

Звезда «Операции "Ы"» призвала Европу относиться к России с уважением

Актриса Селезнева заявила, что Европа должна начать относиться к РФ с уважением
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Наталья Селезнева, известная по роли в оригинальном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», высказалась о том, что могло бы ее порадовать в день рождения. Актрису цитирует KP.RU.

По словам Селезневой, ей хотелось бы, чтобы международная обстановка успокоилась. «Чтобы на нашу землю пришел мир. Чтобы Европа наконец поняла: к России нужно относиться с уважением. Я никогда не лезла в политику, но я очень люблю свою родину», — отметила она.

Артистка также поделилась, что не может находится больше двух недель за границей, так как ее «тянет домой».

Ранее народный артист России Александр Буйнов раскрыл отношение европейцев к русским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии потребовали особого статуса для своих граждан в России

    Во «ВКонтакте» появится эксклюзивное сообщество

    ВС России начали применять новую модификацию «Герани»

    Захарова рассказала об открытом Украиной втором фронте в Африке

    Бейонсе упрекнули в плагиате песни группы «Любэ»

    Зеленский подтвердил обмен пленными

    В «Союзмультфильме» рассказали о появлении Путина в «Простоквашино»

    КНДР запустила ракеты в сторону Китая

    Два международных аэропорта России вновь открыли для прилетов и вылетов

    Журнал «Москвичка» провел квартирник под гитару в питерском дворе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости