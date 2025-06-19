Звезда «Операции "Ы"» призвала Европу относиться к России с уважением

Актриса Селезнева заявила, что Европа должна начать относиться к РФ с уважением

Народная артистка России Наталья Селезнева, известная по роли в оригинальном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», высказалась о том, что могло бы ее порадовать в день рождения. Актрису цитирует KP.RU.

По словам Селезневой, ей хотелось бы, чтобы международная обстановка успокоилась. «Чтобы на нашу землю пришел мир. Чтобы Европа наконец поняла: к России нужно относиться с уважением. Я никогда не лезла в политику, но я очень люблю свою родину», — отметила она.

Артистка также поделилась, что не может находится больше двух недель за границей, так как ее «тянет домой».

Ранее народный артист России Александр Буйнов раскрыл отношение европейцев к русским.