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10:31, 19 июня 2025Забота о себе

Звезде «Девичника в Вегасе» понадобилась пластика после удара пистолетом в лицо

Актриса Ребел Уилсон получила травму носа на съемках фильма «Шпионская свадьба»
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Австралийская актриса, звезда фильма «Девичник в Вегасе» Ребел Уилсон призналась, что ей понадобилась пластика после съемок. 45-летнюю артистку цитирует People.

Уилсон объяснила, что пластика потребовалась ей после того, как она сыграла секретного агента в образе подружки невесты в фильме «Шпионская свадьба». «Мне очень, очень понравилось сниматься в экшне. Раньше я никогда не снималась в боевиках, поэтому я в восторге», — призналась она.

Однако в последнюю ночь съемок около трех часов утра на площадке случился несчастный случай — актриса получила травму носа. «В драке мне в лицо случайно ударили пистолетом. Этого не должно было случиться, но нос был рассечен, а меня увезли на скорой помощи в больницу», — вспомнила Уилсон.

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Актрисе потребовалась помощь пластического хирурга, который прибыл только около 6:30 утра. «Так что было несколько часов, когда я просто думала: "Мое лицо когда-нибудь будет в порядке? Но, к счастью, нашли действительно хорошего пластического хирурга, который приехал и все исправил. Нос мне зашили», — добавила Уилсон.

Ребел Уилсон в 2017 году пришлось перенести на ногах сотрясение мозга. Во время съемок одной из сцен картины «Не романтично ли это?» она упала на холме, ударилась затылком и на несколько секунд потеряла сознание. После кратковременной госпитализации она 16 часов проработала с сотрясением мозга.

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