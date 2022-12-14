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20:56, 14 декабря 2022Забота о себе

После травмы головы актриса Ребел Уилсон 16 часов отработала на съемках

Актриса Ребел Уилсон рассказала, как перенесла на ногах сотрясение мозга ради съемок

Фото: Mike Segar / Unsplash

Актрисе Ребел Уилсон в 2017 году пришлось перенести на ногах сотрясение мозга. О том, как она 16 часов отработала с травмой головы, Уилсон рассказала в беседе с People.

По словам артистки, во время съемок одной из сцен картины «Не романтично ли это?» она упала на холме, скользком от утренней росы, ударилась затылком и на несколько секунд потеряла сознание. После кратковременной госпитализации она решила продолжить работу, несмотря на диагностированное у нее сотрясение головного мозга.

Актриса добавила, что еще несколько дней ее мучали головные боли, тошнота, боли в плечах и шее. Сейчас Ребел Уилсон начала работу с Американской ассоциацией травм головного мозга, взяв на себя работу по просвещению о сотрясениях мозга.

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Узнав больше о таких травмах, она сожалеет о своем решении пятилетней давности. «Я не должна была возвращаться к работе. Мне следовало отдохнуть. Если вы потянули лодыжку и не можете ходить, вы возьмете отгул. А сотрясения опасны, потому что люди не думают о них как о травмах», — посетовала звезда.

Ранее актриса Кристина Эпплгейт назвала съемки с неизлечимой болезнью пыткой. Она призналась, что на съемках сериала «Мертв для меня» ее пришлось держать за ноги из-за рассеянного склероза.

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Александра Лисица
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