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19:42, 20 июня 2025Ценности

46-летняя жена Валерия Меладзе снялась в купальнике и меховой шапке в виде панды

Певица Альбина Джанабаева снялась в купальнике и меховой шапке в виде панды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @albinadzhanabaeva

Экс-солистка «ВИА Гры», жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева снялась в необычном откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя исполнительница разместила ролик, в котором позировала в цветном купальнике с бюстгальтером с треугольными чашками. Поверх него звезда накинула ветровку, приспустив ее с плеч. Помимо этого, певица надела меховую шапку в виде панды.

В октябре 2024 года жена Валерия Меладзе показала фигуру в купальнике. Исполнительница делилась видео, на котором предстала сидящей в раскладном кресле на фоне моря.

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