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11:52, 18 октября 2024Ценности

44-летняя жена Валерия Меладзе показала фигуру в купальнике

44-летняя жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала фигуру в бикини

Кадр: @albinadzhanabaeva

Экс-солистка «ВИА Гры», жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала фигуру в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя исполнительница поделилась видео, на котором предстала сидящей в раскладном кресле на фоне моря. На ней синяя бейсболка, бежевое бикини, оформленное тонкими завязками, и шелковые шорты. При этом ее внешний вид дополняют солнцезащитные очки и браслеты.

В мае Альбина Джанабаева продемонстрировала фанатам естественную внешность. Тогда знаменитость опубликовала в сторис ролик, на котором запечатлела себя в черной кофте на молнии с капюшоном и серой бейсболке.

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      Карина Черных
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