44-летняя жена Валерия Меладзе показала лицо без косметики

Экс-солистка «ВИА Гры», жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя знаменитость поделилась в сторис видео, на котором она предстала на фоне композиции с деревьями в черной кофте на молнии с капюшоном и серой бейсболке. При этом звезда отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность. Кроме того, она собрала волосы в хвост.

В феврале сообщалось, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова сменила имидж и вызвала споры в сети. Тогда 41-летняя певица поделилась с фанатами видео, на котором продемонстрировала свое преображение. На опубликованных кадрах видно, что знаменитость осветлила волосы и нарастила пряди.