Mash: Продюсер Алибасов экстренно обратился к врачам из-за проблем с сердцем

Российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов срочно обратился к врачам из-за проблем с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, 78-летнего медиаменеджера беспокоят тяжесть и боль в груди, которая отдает в челюсть, плечо и руку. «Медики выявили проблемы с нервами на сердце — некоторые из них перестали работать, из-за чего орган сокращается в неправильном ритме», — говорится в сообщении.

Уточняется, что медики планируют наблюдать за состоянием Алибасова. При этом жена продюсера Елена Калинина заявила, что с ним все в порядке.

Ранее Алибасов рассказал, что музыкант Юрий Лоза очень редко мылся.