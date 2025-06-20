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16:45, 20 июня 2025Моя страна

Арабские туристы заинтересовались отдыхом в одном городе России

Туристы из арабских стран заинтересовались отдыхом в Твери
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Туристы из арабских стран заинтересовались отдыхом в Твери. Об этом сообщил генеральный директор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов на полях ПМЭФ, его слова приводит ТАСС.

Смелов отметил, что иностранцы приезжают не только в Москву и Санкт-Петербург. В последнее время они все чаще отправляются на Дальний Восток, в Сочи и другие российские города.

Например, в Твери арабских гостей привлекает спа-отдых. «Часть отелей принадлежит арабам, они построили всю архитектуру под себя и прекрасно там отдыхают», — рассказал спикер.

Ранее стало известно, что туристы из Индии приехали в Россию за православными ценностями. Гости посетили храм великомученика и целителя Пантелеймона в Кургане.

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