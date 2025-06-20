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05:31, 20 июня 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам назвали методы мошенников против подростков

Психолог Чудновец назвала подростковый максимализм любимым оружием мошенников
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Roman Bjuty / Shutterstock / Fotodom

В эпоху цифровых технологий дети много времени проводят в интернете, что делает их уязвимыми перед мошенниками, сообщила психолог Ирина Чудновец. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы, которые могут помочь родителям защитить их от злоумышленников.

«Знакомая ситуация: ребенок вдруг оживленно переписывается с кем-то "из школы", а через неделю просит срочно перевести тысячу рублей на "совместный проект"? Мошенники мастерски создают иллюзию знакомства. Они неделями изучают интересы ребенка через соцсети. Потом появляется "новый друг", который обожает те же игры, слушает ту же музыку. А через месяц "друг" просит помочь — купить карту, проверить код, сделать перевод», — рассказала эксперт.

По ее словам, преступники могут представляться сверстниками или блогерами, а также предлагать детям «секретные задания», обещая деньги, подарки или популярность. На деле же их используют как посредников для мошеннических схем.

«Подростковый максимализм — любимое оружие мошенников. "Слабо?", "Все уже сделали, только ты не решаешься", "Это же просто квест!" — такие фразы заставляют даже осторожного ребенка пойти наперекор здравому смыслу», — поделилась Чудновец.

Еще одним мощным рычагом давления является страх, указала психолог. Так, если ребенок уже отправил мошенникам личные фото или данные, они могут шантажировать его, угрожая публикацией информации.

Дети часто замалчивают такие ситуации, боясь гнева родителей. Важно дать понять: что бы ни случилось, вы на их стороне. Фразы вроде "Давай разберемся вместе" работают лучше, чем "Я же тебя предупреждала!"

Ирина Чудновецпсихолог

Чтобы защитить ребенка, психолог рекомендовала использовать живой диалог вместо нудных нотаций. Она посоветовала разбирать с ним реальные истории.

«Спросите: "А что бы ты сделал, если бы тебе предложили легкие деньги за "просто подержать" чужую карту?", "Как думаешь, почему новый друг из сети просит не говорить о нем родителям?", "К кому ты обратишься, если тебя начнут шантажировать?" Установите правило: любые финансовые просьбы, даже от "друзей" — только после обсуждения с вами. Говорите о цифровой гигиене: не отправлять личные фото, адрес, данные карт или пароли — даже "лучшему другу" из интернета. Если ребенку меньше 10-12 лет, обязательно настройте родительский контроль», — предложила Чудновец.

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Если научить ребенка критически оценивать предложения и советоваться с родителями, риски можно свести к минимуму, убеждена психолог. Самое главное — доверительный контакт, подчеркнула она. Когда подросток уверен, что родители его не отругают, а помогут, у мошенников остается гораздо меньше шансов, заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана россиян в Telegram. Злоумышленники взламывают аккаунт в мессенджере и записывают видео якобы от лица именинника с просьбой перевести денежные средства.

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