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14:22, 20 июня 2025МирЭксклюзив

Додик похвалил Россию

Додик: Россия показывает свою силу и без ПМЭФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2025

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент энтитета Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик рад, что был приглашен на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом он рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

«Россия показывает свою силу и без этого форума. Но ПМЭФ также демонстрирует свою силу влияние и авторитет. Это глобальное событие, не идеологически-теоретическое. (...) И я рад, что приглашен, что могу участвовать на этом форуме», — сказал он.

Додик также отметил, что на полях ПМЭФ подписываются многие деловые контракты, а Всемирный банк отмечает, что российская экономика находится на четвертом месте в мире.

Ранее Додик объяснил причину начала специальной военной операции. По его словам, Россия вовремя распознала опасность с Запада, вознамерившегося завладеть российскими ресурсами, и оправданно начала специальную военную операцию на Украине.

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