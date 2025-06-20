Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты

В калужском аэропорту Грабцево ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Волгограда.

До этого ограничения вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку двух беспилотников на столицу.