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02:02, 20 июня 2025Путешествия

Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

В калужском аэропорту Грабцево ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее аналогичные меры были введены в аэропорту Волгограда.

До этого ограничения вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку двух беспилотников на столицу.

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