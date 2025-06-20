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15:13, 20 июня 2025Наука и техника

Европа из-за России резко нарастит «боевую массу»

Консорциум Eurofighter резко нарастит производство истребителей Typhoon
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Консорциум Eurofighter, объединяющий европейские компании Airbus, Leonardo и BAE Systems, запланировал резкое наращивание производства истребителей Typhoon. Об этом сообщает издание Defense News.

По словам гендиректора консорциума Хорхе Тамарита Дегенхардта, в течение ближайших 36 месяцев планируется нарастить ежегодный выпуск Typhoon с сегодняшних 14 единиц до 20, после чего темпы производства будут увеличены до 30 истребителей в год.

Глава компании назвал совокупность производимых истребителей боевой массой, наращивание которой обусловлено остротой последних конфликтов в Европе, прежде всего между Россией и Украиной. Руководитель заметил, что планы по росту выпуска боевых самолетов обусловлены ростом заказов, как со стороны основных клиентов — Германии, Испании, Италии и Великобритании, так и от новых — Турции, Саудовской Аравии, Польши, Австрии и Португалии.

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«Самолеты, поставленные сегодня, будут летать до 2060-х годов», — сказал Дегенхардт.

Ранее издание со ссылкой на генерала Военно-воздушных сил (ВВС) Италии Джандоменико Тарикко сообщило, что контракт на создание европейского истребителя нового поколения в рамках англо-японо-итальянской программы Global Combat Air Programme (GCAP) планируется заключить в 2026-2027 годы.

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