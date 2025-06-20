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20:32, 20 июня 2025Бывший СССР

Глава Латвии прокомментировал повышение расходов НАТО на оборону словами «нет выбора»

Президент Латвии Ринкевич: Страны НАТО увеличат расходы на оборону
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Страны НАТО согласятся на повышение оборонных расходов, потому что у них «нет выбора». Такое заявление сделал президент Латвии Эдгар Ринкевич, передает Reuters.

«Я думаю, что в Мадриде есть понимание, что сейчас критический момент для альянса, не только в вопросе повышения обороны, но и трансатлантических отношениях. У них нет выбора», — приводит его слова издание.

Глава Латвии убежден в необходимости увеличения расходов на оборонную промышленность из-за якобы «возрастающей угрозы России».

Ранее правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса выступило против увеличения военных расходов до пяти процентов ВВП. Это препятствует достижению консенсуса в НАТО по этому вопросу.

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