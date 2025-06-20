Глава МИД Украины отреагировал на заявления Путина о продвижении ВС России

Глава МИД Украины Сибига обвинил Россию в неуважении к мирным усилиям США

Глава украинского МИД Андрей Сибига раскритиковал заявление президента России Владимира Путина о том, куда могут дойти российские войска на Украине. Его комментарий опубликован в социальной сети X.

«Циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США», — написал министр. По его словам, пока весь мир выступает за немедленное прекращение огня, Путин «обсуждает планы по захвату украинской территории».

Сибига призвал оказывать максимальное санкционное давление на Россию, подчеркнув, что «полная изоляция» страны — единственный путь к миру.

Ранее глава России, отвечая на вопрос о том, по достижении каких рубежей Российская армия готова остановиться, заявил, что «там, где ступает нога русского солдата, — то наше». Он напомнил, что много раз говорил о том, что русские и украинцы — один народ. «В этом смысле вся Украина — наша», — сказал Путин.