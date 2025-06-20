Голикова заявила о создании определенных условий для пребывания мигрантов в России

Голикова попросила мигрантов дать обратную связь о жизни в России

Переехавших в Россию за традиционными ценностями мигрантов призвали дать обратную связь о жизни в стране, чтобы «понимать, что нужно еще сделать». Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на комиссии Госсовета, передает ТАСС.

Речь идет об иностранцах, которые переехали в Россию по программе «поддержки лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности». По словам Голиковой, правительство готово создавать определенные условия для того, чтобы люди не пожалели, что они приехали в Россию и выбрали ее в качестве страны пребывания.

«Мы понимаем, что большинство из вас приехали, потому что вам важно, где, в какой стране будут расти ваши дети и какое мировоззрение они будут исповедовать. Но нам также важно понять, что нам нужно сделать», — заявила она.

Ранее сообщалось, что тысячный иностранец, разделяющий традиционные российские ценности, подал заявку на разрешение на временное проживание в стране. Им оказался гражданин Чехии, который решил поселиться в Санкт-Петербурге.