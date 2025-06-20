Границы территориального моря РФ на Балтике изменились

Правительство России скорректировало границы территориального моря на Балтике

Правительство России признало недействительным перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых измеряется ширина территориального моря — прилежащей зоны страны — у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Обновленный перечень утвержден, соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Как указывается в тексте постановления, исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря, образуется линией наибольшего отлива. Она проходит от точки выхода линии сухопутного участка госграницы РФ с Литовской Республикой и до Республики Польша.

Кроме того, постановление признает недействительным на российской территории раздел «Балтийское море» перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа, который утвержден постановлением Министров СССР от 15 января 1985 года.

Ранее стало известно о рисках одновременных учений России и НАТО на Балтике. Аналитики предположили, что за счет провокаций происходящее в Балтийском море таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию.