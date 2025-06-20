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02:25, 20 июня 2025Путешествия

Границы территориального моря РФ на Балтике изменились

Правительство России скорректировало границы территориального моря на Балтике
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Правительство России признало недействительным перечень координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых измеряется ширина территориального моря — прилежащей зоны страны — у материкового побережья и островов России в Балтийском море. Обновленный перечень утвержден, соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Как указывается в тексте постановления, исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря, образуется линией наибольшего отлива. Она проходит от точки выхода линии сухопутного участка госграницы РФ с Литовской Республикой и до Республики Польша.

Кроме того, постановление признает недействительным на российской территории раздел «Балтийское море» перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа, который утвержден постановлением Министров СССР от 15 января 1985 года.

Ранее стало известно о рисках одновременных учений России и НАТО на Балтике. Аналитики предположили, что за счет провокаций происходящее в Балтийском море таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию.

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