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15:27, 20 июня 2025Мир

МИД одной страны выложил видео с президентом под песню «Матушка»

МИД Индонезии выложил видео визита Субианто в Россию под песню «Матушка»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Министр иностранных дел Индонезии Сугионо выложил видео визита президента страны Прабово Субианто в Россию под песню «Матушка» Татьяны Куртуковой. Кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) главы МИД.

«Президент Прабово Субианто провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным с целью укрепления стратегического сотрудничества Индонезии и России в различных областях», — утверждается в подписи к видеозаписи.

На кадрах видны отрывки встречи президента республики с Путиным, в том числе принятие декларации о стратегическом партнерстве России и Индонезии. Субианто намерен выступить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее Сугионо опубликовал видео о поездке в Москву под песню «220» российской группы «Тату».

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