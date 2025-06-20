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20:39, 20 июня 2025Ценности

Инстасамка станцевала перед камерой в откровенной сорочке

Российская рэперша Инстасамка станцевала перед камерой в сорочке с кружевом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, станцевала перед камерой в откровенном наряде. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость разместила видео, на котором предстала в бежевой сорочке, декорированной кружевом, с разрезом и на тонких бретелях. При этом исполнительница собрала волосы и отказалась от макияжа. В то же время звезда продемонстрировала многочисленные татуировки на теле.

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Ранее в июне Инстасамка решила свести татуировку. Исполнительница показала предплечье с крупным рисунком девушки с рогами и пухлыми губами, частично замотанным прозрачной пленкой.

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