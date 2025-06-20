Инстасамка станцевала перед камерой в откровенной сорочке

Российская рэперша Инстасамка станцевала перед камерой в сорочке с кружевом

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, станцевала перед камерой в откровенном наряде. Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость разместила видео, на котором предстала в бежевой сорочке, декорированной кружевом, с разрезом и на тонких бретелях. При этом исполнительница собрала волосы и отказалась от макияжа. В то же время звезда продемонстрировала многочисленные татуировки на теле.

Ранее в июне Инстасамка решила свести татуировку. Исполнительница показала предплечье с крупным рисунком девушки с рогами и пухлыми губами, частично замотанным прозрачной пленкой.