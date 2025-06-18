Российская рэперша Инстасамка решила свести татуировку

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, решила свести татуировку. Соответствующий снимок она опубликовала на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость разместила серию снимков, на одном из которых продемонстрировала предплечье с набитым изображением девушки с рогами и пухлыми губами.

При этом возле разрисованной кожи была наклеена прозрачная пленка. Исполнительница была одета в белую майку, декорированную стразами.

В марте Инстасамка показала архивное фото. На нем певица предстала, обнимая сестру, в розовой майке с окантовкой более темного оттенка и собранными русыми волосами.