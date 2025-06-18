Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:13, 18 июня 2025Ценности

Инстасамка решила свести татуировку

Российская рэперша Инстасамка решила свести татуировку
Екатерина Ештокина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, решила свести татуировку. Соответствующий снимок она опубликовала на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

24-летняя знаменитость разместила серию снимков, на одном из которых продемонстрировала предплечье с набитым изображением девушки с рогами и пухлыми губами.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018

При этом возле разрисованной кожи была наклеена прозрачная пленка. Исполнительница была одета в белую майку, декорированную стразами.

В марте Инстасамка показала архивное фото. На нем певица предстала, обнимая сестру, в розовой майке с окантовкой более темного оттенка и собранными русыми волосами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль атаковал бункер верховного лидера Ирана

    В Иране пострадали два ядерных объекта

    Мантуров рассказал о судьбе электрокара E-Neva

    В Приэльбрусье прошел крупнейший скальный фестиваль России

    Кейт Миддлтон неожиданно отменила поездку из-за состояния здоровья на фоне лечения от рака

    Инстасамка решила свести татуировку

    Россияне отвернулись от одного типа жилья

    В ДНР раскрыли источник координат для удара по полигону в Новомосковске

    Стало известно о требованиях к получающим господдержку российским угольщикам

    Стало известно о проблемах со здоровьем у звезды фильма «Любовь и голуби»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости