Российская рэперша Инстасамка показала архивное фото с сестрой Маргаритой

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала архивное фото с младшей сестрой Маргаритой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя знаменитость разместила кадр из своего детства. На фото исполнительница предстала в розовой майке с окантовкой более темного оттенка и собранными русыми волосами. При этом Инстасамка обнимала родственницу. «Сестры», — подписала она.

Пользователи сети оценили снимок в комментариях под постом, который набрал почти 18 тысяч лайков. «Вы даже не изменились», «Такие милые и красивые», «Очень красивые», — высказались они.

Ранее в марте Инстасамка назвала причины бритья налысо и отказа от мини-юбок. Знаменитость ответила на комментарии поклонников об изменениях внешности и поведения и назвала вещи, которые сделали ее лучше.