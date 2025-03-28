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13:15, 28 марта 2025Ценности

Инстасамка показала архивное фото

Российская рэперша Инстасамка показала архивное фото с сестрой Маргаритой
Екатерина Ештокина

Фото: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала архивное фото с младшей сестрой Маргаритой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя знаменитость разместила кадр из своего детства. На фото исполнительница предстала в розовой майке с окантовкой более темного оттенка и собранными русыми волосами. При этом Инстасамка обнимала родственницу. «Сестры», — подписала она.

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Пользователи сети оценили снимок в комментариях под постом, который набрал почти 18 тысяч лайков. «Вы даже не изменились», «Такие милые и красивые», «Очень красивые», — высказались они.

Ранее в марте Инстасамка назвала причины бритья налысо и отказа от мини-юбок. Знаменитость ответила на комментарии поклонников об изменениях внешности и поведения и назвала вещи, которые сделали ее лучше.

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