Москвичам рассказали о погоде в июле

Синоптик Леус: Июль в Москве будет немного теплее нормы

Июль исправит погодную тенденцию, которую установил первый летний месяц. Своим прогнозом с москвичами поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в июле, по сведениям синоптика, будет держаться чуть выше климатической нормы. В среднем показатель составит 19,7 градуса тепла. Первая половина месяца окажется прохладной, тепло вернется во второй половине июля, в особенности в последние дни. В сравнении с прежними годами июль 2025 года окажется не таким холодным, как в 2019-м, но и не таким жарким, как в 2010-м. Как уточняет Леус, июль 2025 года выдастся холоднее, чем в прошлом, 2024-м. Дожди в июле не превысят норму: за месяц, как ожидается, выпадет порядка 84 миллиметров.

Едва ли не нулевой температурой окончится уходящий июнь. В ночь на четверг, 25 июня, столбики термометров в Москве покажут около 2-7 градусов тепла. Однако уже днем воздух прогреется до плюс 18-23 градусов.