Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:16, 20 июня 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в июле

Синоптик Леус: Июль в Москве будет немного теплее нормы
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Июль исправит погодную тенденцию, которую установил первый летний месяц. Своим прогнозом с москвичами поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в июле, по сведениям синоптика, будет держаться чуть выше климатической нормы. В среднем показатель составит 19,7 градуса тепла. Первая половина месяца окажется прохладной, тепло вернется во второй половине июля, в особенности в последние дни. В сравнении с прежними годами июль 2025 года окажется не таким холодным, как в 2019-м, но и не таким жарким, как в 2010-м. Как уточняет Леус, июль 2025 года выдастся холоднее, чем в прошлом, 2024-м. Дожди в июле не превысят норму: за месяц, как ожидается, выпадет порядка 84 миллиметров.

Едва ли не нулевой температурой окончится уходящий июнь. В ночь на четверг, 25 июня, столбики термометров в Москве покажут около 2-7 градусов тепла. Однако уже днем воздух прогреется до плюс 18-23 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Где ступает нога русского солдата, то наше». Путин ответил, ждет ли он капитуляции Зеленского. Что еще сказал президент на ПМЭФ?

    Итальянский политик назвал способ наладить отношения с Россией

    В Британии раскрыли план Зеленского по ускорению мобилизации

    Путин озвучил глубину зоны безопасности в Сумской области

    Путин назвал Си Цзиньпина большим другом России

    Совет ЕС утвердил прием одной страны в еврозону

    В Госдепе назвали единственный способ урегулировать конфликт на Украине

    Москвичам рассказали о погоде в июле

    Экс-глава МИД Австрии рассказала о равноправном диалоге между Россией и США

    Клиенты армянского банка получили сообщение со странным вопросом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости