Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:45, 20 июня 2025Ценности

Комод с дверьми от «копейки» за 250 тысяч рублей вызвал ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Изображение: @industriart.ru

Московский бренд Industriart представил комод с необычным дизайном и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Российские дизайнеры разработали комод с дверьми от автомобиля ВАЗ-2101. Согласно данным Telegram-канала Shot, каждая деталь изготовлена вручную. Стоимость новинки составляет 250 тысяч рублей.

Пользователи сети оценили товар под описанием в посте. «Надеюсь, все аутентично, закрываются не с первого раза, а хлопком можно разбудить соседей?», «А хоронить в нем можно?», «Вживую выглядит очень круто!», «Вместо гроба можно использовать или габариты маленькие?», «Жду шкаф-купе с дверьми от "газели"», «Это божественно», — обсуждали они.

Ранее сообщалось, что модный бренд ODOR, создателем которого является российский дизайнер Никита Калмыков, начал продавать ведра для грибов за 16 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не будет выбора». Армения может закрыть небо для российских самолетов. Что об этом известно?

    МИД одной страны выложил видео с президентом под песню «Матушка»

    Обвиненные в нацизме члены «Русской общины» обратились к силовикам после критики из Чечни

    Расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет отложили

    Юная россиянка отдала аферисту 100 тысяч долларов ради спасения отца

    Владелец Labubu лишился миллиардов после критики со стороны издания Компартии Китая

    Российские леса и болота назвали ключом к климатическому балансу Земли

    В Азербайджане улучшат тероборону

    Германия прокомментировала готовность Путина говорить с канцлером

    Военный эксперт раскрыл расстояние до Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости