Комод с дверьми от «копейки» за 250 тысяч рублей вызвал ажиотаж в сети

Московский бренд Industriart представил комод с необычным дизайном и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Российские дизайнеры разработали комод с дверьми от автомобиля ВАЗ-2101. Согласно данным Telegram-канала Shot, каждая деталь изготовлена вручную. Стоимость новинки составляет 250 тысяч рублей.

Пользователи сети оценили товар под описанием в посте. «Надеюсь, все аутентично, закрываются не с первого раза, а хлопком можно разбудить соседей?», «А хоронить в нем можно?», «Вживую выглядит очень круто!», «Вместо гроба можно использовать или габариты маленькие?», «Жду шкаф-купе с дверьми от "газели"», «Это божественно», — обсуждали они.

Ранее сообщалось, что модный бренд ODOR, создателем которого является российский дизайнер Никита Калмыков, начал продавать ведра для грибов за 16 тысяч рублей.

