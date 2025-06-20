Костин назвал неизбежным замедление экономического роста

Костин: Экономика России вряд ли сможет показать 3-4-процентный рост

Жесткая денежно-кредитная политика Банка России неизбежно замедлит экономический рост. Об этом предупредил председатель правления ВТБ Андрей Костин. Его процитировали «Известия».

Он уточнил, что в настоящее время рано говорить об экономической рецессии, хотя экономика РФ вряд ли сможет достичь трех- или четырехпроцентного роста. Вероятнее всего, она вырастет на один-два процента. Однако, если ключевая ставка останется высокой длительное время, то страну может ожидать не мягкая, а более жесткая просадка. Костин призвал не забывать, что высокий «ключ» хорош на коротких дистанциях.

Также банкир заметил, что сложившуюся ситуация пока нельзя назвать критической. Однако для многих компаний настали трудные времена. Им приходится тратить большую часть доходов на погашение долгов, а не на развитие.

Ранее Костин заявил, что работа в условиях нынешней ДКП не нравится ни банкам, ни бизнесу, но констатировал, что это вынужденная ситуация.