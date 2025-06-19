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14:44, 19 июня 2025Экономика

Костин призвал дать жесткой политике Банка России поработать

Костин выразил надежду, что в России удастся избежать рецессии
Дмитрий Воронин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Глава ВТБ Андрей Костин выразил надежду, что в 2025 году в российской экономике удастся избежать рецессии, а также поддержал Центробанк, взявший на себя ответственность за обуздание роста цен. Топ-менеджер призвал «дать возможность поработать» жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) регулятора. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Костина, работа в условиях нынешней ДКП не нравится ни банкам, ни бизнесу, но это, скорее, вынужденная ситуация, в которой на фоне борьбы с инфляцией не удастся избежать значительного замедления темпов экономического роста.

«Мы надеемся, что мы будем не очень долго в ней жить», — сказал он в интервью «России-1».

На эту же тему высказались на ПМЭФ-2025 и российские министры. Так, с точки зрения главы Минэкономразвития Максима Решетникова, экономика страны охлаждается, а по ряду индикаторов и ощущениям бизнеса она оказалась на грани перехода в рецессию. В свою очередь, министр финансов Антон Силуанов, которого спросили переживает ли экономика РФ охлаждение или же рецессию, назвал происходящее похолоданием, за которым «всегда приходит лето».

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