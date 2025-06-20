Крупный российский банк снизил ставки по ипотеке

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке до 25,3 процента

С 20 июня ВТБ снизит ставки по рыночной и комбинированной ипотеке на квартиры в новостройках. О таком решении рассказал заместитель президента — председателя правления банка Александр Пахомов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), его слова передает ТАСС.

C учетом суммы дисконтов новая ставка по рыночным кредитам на жилье и апартаменты будет достигать от 25,3 процента, а на ИЖС — от 25,9 процента. По комбо-ипотеке ставки будут начинаться от 6,97 процента, если речь идет о семейной госпрограмме, и от 7,03 процента — если об IT-ипотеке. При этом минимальные проценты будут доступны для тех, кто оформляет комплексное страхование, уточнили в одном из крупнейших банков страны.

«Мы ожидаем постепенной стабилизации рынка с началом снижения ключевой ставки, и сегодня начинаем проводить ипотечные сделки на новых условиях», — пояснил Пахомов. При этом он отметил, что 80 процентов спроса приходится на кредиты с господдержкой.

Ранее россиянам посоветовали копить деньги на ипотеку на вкладах, пока ставки и на кредиты, и на хранение сбережений остаются высокими.