Мать пропавшего без вести участника СВО попалась на уловку знакомого

Суд дал 3,5 года жителю Александрова за хищение 625 тыс. руб. у матери бойца СВО

Александровский городской суд приговорил к 3,5 года лишения свободы 42-летнего местного жителя, обманувшего мать пропавшего без вести участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Владимирской области.

Суд признал мужчину виновным в покушении на мошенничество. Его отправят в колонию общего режима.

Суд установил, что в мае 2024 года женщина попросила знакомого помочь с адвокатом, чтобы решить вопрос с получением выплат после безвестного исчезновения сына в зоне СВО. Мужчина получил по электронной почте от адвоката текст соглашения об оказании юридической помощи и указал в нем стоимость услуг в пять раз больше.

В июне 2024 года он узнал о гибели бойца, а через месяц получил от его матери 625 тысяч рублей в качестве оплаты услуг адвоката, которые он оставил себе. Позже афера раскрылась, и женщина обратилась в полицию.

В суде мужчина свою вину признал и возместил потерпевшей причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что в Самарской области матери российского бойца отказали в «гробовых» выплатах из-за ошибки в датах.