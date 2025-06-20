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12:29, 20 июня 2025Экономика

Минфин нашел способ привлечь в Россию новых иностранных инвесторов

Силуанов предложил разрешить новым инвесторам выводить вложенные в РФ деньги
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министерство финансов (Минфин) совместно с Центробанком (ЦБ) подготовил меру, способную улучшить инвестиционный климат на российском рынке. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о разрешении новым иностранным инвесторам выводить вложенные в российскую экономику средства. В настоящее время предприниматели из западных стран не могут этого сделать из-за действующих в стране ограничений. Из-за этого многие иностранные предприниматели с опасением рассматривают перспективу захода на российский рынок. Минфин и ЦБ хотят снять подобный запрет, чтобы привлечь дополнительные средства в ВВП РФ, отметил министр.

Согласно подготовленным мерам, новые иностранные инвесторы смогут выводить из РФ вложенные денежные средства вне зависимости от того, являются они представителями дружественных или недружественных стран. Минфин и ЦБ хотят предложить это нововведение на рассмотрение властям. «Это нужно будет решать уже на таком уровне более высоком», — резюмировал Силуанов.

Ранее о проблеме низкой привлекательности российского фондового рынка для иностранных инвесторов говорил глава ВТБ Андрей Костин. Он отметил, что отсутствие зарубежных инвесторов является серьезной проблемой для экономики РФ. Если не решить ее в обозримом будущем, российский фондовой рынок так и останется неполноценным, а поручение президента по капитализации фондового рынка к 2030 году не удастся выполнить. На этом фоне банкир призвал российские власти и профильные ведомства найти оптимальные инструменты для привлечения иностранных денег в ВВП РФ.

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