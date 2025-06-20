Минпросвещения анонсировало изменения в требованиях по всем школьным предметам

В российских школах введут единые стандарты по изучению всех предметов. Эти изменения в требованиях к школьным предметам анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.
По словам Кравцова, эти изменения коснутся даже количества часов, затрачиваемых на изучение предметов.
Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался об отмене ЕГЭ в 2026 году.