Минпросвещения анонсировало изменения в требованиях по всем школьным предметам

Глава Минпросвещения Кравцов: В РФ введут единые стандарты по изучению предметов

В российских школах введут единые стандарты по изучению всех предметов. Эти изменения в требованиях к школьным предметам анонсировал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Кравцова, эти изменения коснутся даже количества часов, затрачиваемых на изучение предметов.

Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета Сергей Кравцов

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