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07:47, 19 июня 2025Россия

Глава Рособрнадзора высказался об отмене ЕГЭ в 2026 году

Глава Рособрнадзора Музаев зяавил, что ЕГЭ в 2026 году не будет отменен
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится, отменять его никто не будет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Его слова передает РИА Новости.

«Попытки отменить были, наверное, и будут дальше, но они все время не поддерживаются. Школьники могут быть уверены в том, что выпускной экзамен [в 2026 году] будет», — сказал Музаев.

Он назвал существующую модель ЕГЭ одной из самых объективных и содержательных, если сравнивать ее с выпускными экзаменами в других государствах.

Рособрнадзор также не считает целесообразным отменить ЕГЭ для победителей олимпиад. Все победители олимпиад высокого уровня, как правило, без проблем преодолевают порог в 80 баллов.

Летом 2024 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Нижняя палата парламента впоследствии отклонила документ — он не нашел поддержки ни в правительстве, ни в профильном комитете Госдумы. Свою позицию по этому вопросу также озвучил Рособрнадзор — в ведомстве заявили, что от формата единого госэкзамена могут отказаться лишь о том случае, если ЕГЭ перестанет совершенствоваться.

ЖЗЛ
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