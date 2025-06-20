На Украине боец ВСУ из пистолета ранил в голову ребенка

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины боец Вооруженных сил страны (ВСУ) из пневматического пистолета ранил в голову ребенка. Об этом сообщает издание «Политика Страны» в Telegram.
Отмечается, что военный находился в отпуске. Он вышел на балкон и стрелял из пистолета по детской площадке, на которой в этот момент находился десятилетний мальчик.
«В Кривом Роге военный стрелял с балкона по детской площадке из пневматического пистолета и ранил в голову 10-летнего мальчика», — говорится в сообщении канала.
Ранее стало известно, что в одном из отелей в Святошинском районе Киева 14 мая произошла стрельба. Как сообщили в Нацполиции Украины, стрелок был задержан.