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15:59, 20 июня 2025Бывший СССР

На Украине боец ВСУ из пистолета ранил в голову ребенка

В Кривом Роге боец ВСУ из пистолета ранил в голову десятилетнего ребенка
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины боец Вооруженных сил страны (ВСУ) из пневматического пистолета ранил в голову ребенка. Об этом сообщает издание «Политика Страны» в Telegram.

Отмечается, что военный находился в отпуске. Он вышел на балкон и стрелял из пистолета по детской площадке, на которой в этот момент находился десятилетний мальчик.

«В Кривом Роге военный стрелял с балкона по детской площадке из пневматического пистолета и ранил в голову 10-летнего мальчика», — говорится в сообщении канала.

Ранее стало известно, что в одном из отелей в Святошинском районе Киева 14 мая произошла стрельба. Как сообщили в Нацполиции Украины, стрелок был задержан.

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