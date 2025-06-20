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17:31, 20 июня 2025Бывший СССР

На Украине предложили исправить языковую ситуацию без лишнего шума и пиара

Завальский предложил решить языковой вопрос на Украине без лишнего шума и пиара
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кандидат на должность уполномоченного по защите государственного языка Украины Александр Завальский предложил решить языковой вопрос в стране «без лишнего шума и пиара». Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Прежде всего хочу сказать, что я за добротное восстановление статуса украинского языка, которое вместе с тем не отменяет принципиальную государственную политику по украинизации», — сказал он.

Завальский предлагает исправить языковую ситуацию методологически и «без лишнего шума и пиара». Он отметил, что исследователи из социологической компании подготовили план по украинизации.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил назначить актера и режиссера Александра Завальского на должность уполномоченного по защите государственного языка вместо занимающего этот пост Тараса Креминя. Одним из ключевых предложений кандидата является создание государственного онлайн-сервиса с условным названием «Правильный язык».

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