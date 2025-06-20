Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:39, 20 июня 2025Бывший СССР

На Украине захотели назначить актера на государственную должность

Шмыгаль предложил назначить актера Завальского уполномоченным по защите языка
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Александр Завальский

Александр Завальский. Кадр: фильм «Пёс-1»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил назначить актера и режиссера Александра Завальского на должность уполномоченного по защите государственного языка вместо занимающего этот пост Тараса Креминя. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в Министерстве юстиции Украины.

«Министерство юстиции по предложению премьер-министра Дениса Шмыгаля подало на должность языкового омбудсмена кандидатуру актера Александра Завальского», — говорится в сообщении.

Собеседник издания отметил, что министр юстиции и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина с Александром Завальским лично не знакома.

Одним из ключевых предложений актера является создание государственного онлайн-сервиса с условным названием «Правильный язык». По задумке, он должен включать в себя словарь, учебник и языковой редактор, доступный каждому гражданину страны.

Александр Завальский является доцентом Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В 2018 году он получил звание заслуженного артиста Украины.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в стране русский язык изучают всего 345 школьников. Он понадеялся, что русский язык будет полностью исключен из программ украинских школ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал важнейшую задачу на 2025 год

    Москвичам назвали срок прекращения дождей

    Иран ударил по Хайфе

    Раскрыты детали скандала между Джастином и Хейли Бибер

    Путин назвал цель в снижении бедности в России

    Путин высказался о цифровом рубле

    Путин высказался о негативном опыте России в зоне СВО

    Путин поставил амбициозную задачу для российской экономики

    Над Сирией заметили секретный израильский БПЛА

    Туристка отказалась от спасательного жилета ради фото и захлебнулась в воде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости