На Украине захотели назначить актера на государственную должность

Шмыгаль предложил назначить актера Завальского уполномоченным по защите языка

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил назначить актера и режиссера Александра Завальского на должность уполномоченного по защите государственного языка вместо занимающего этот пост Тараса Креминя. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в Министерстве юстиции Украины.

«Министерство юстиции по предложению премьер-министра Дениса Шмыгаля подало на должность языкового омбудсмена кандидатуру актера Александра Завальского», — говорится в сообщении.

Собеседник издания отметил, что министр юстиции и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина с Александром Завальским лично не знакома.

Одним из ключевых предложений актера является создание государственного онлайн-сервиса с условным названием «Правильный язык». По задумке, он должен включать в себя словарь, учебник и языковой редактор, доступный каждому гражданину страны.

Александр Завальский является доцентом Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В 2018 году он получил звание заслуженного артиста Украины.

Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в стране русский язык изучают всего 345 школьников. Он понадеялся, что русский язык будет полностью исключен из программ украинских школ.