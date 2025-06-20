На Украине захотели назначить актера на государственную должность

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил назначить актера и режиссера Александра Завальского на должность уполномоченного по защите государственного языка вместо занимающего этот пост Тараса Креминя. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в Министерстве юстиции Украины.
«Министерство юстиции по предложению премьер-министра Дениса Шмыгаля подало на должность языкового омбудсмена кандидатуру актера Александра Завальского», — говорится в сообщении.
Собеседник издания отметил, что министр юстиции и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина с Александром Завальским лично не знакома.
Одним из ключевых предложений актера является создание государственного онлайн-сервиса с условным названием «Правильный язык». По задумке, он должен включать в себя словарь, учебник и языковой редактор, доступный каждому гражданину страны.
Александр Завальский является доцентом Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В 2018 году он получил звание заслуженного артиста Украины.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что в стране русский язык изучают всего 345 школьников. Он понадеялся, что русский язык будет полностью исключен из программ украинских школ.