Стало известно количество изучающих русский язык украинских школьников

Количество изучающих русский язык украинских школьников раскрыл уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Обозреватель».
В учебном году 2021-2022 русский язык изучало около 100 тысяч украинских школьников. Теперь же такой урок проходит только у 345 учеников.
Креминь надеется, что русский язык будет полностью исключен из программ украинских школ.
При этом глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак отмечал, что в стране не могут запретить изучение русского языка, поскольку это будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление Украины в ЕС. «Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств — членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов», — сказал он.