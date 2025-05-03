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11:15, 3 мая 2025Бывший СССР

Стало известно количество изучающих русский язык украинских школьников

Омбудсмен Креминь: На Украине 345 школьников изучают русский язык
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Количество изучающих русский язык украинских школьников раскрыл уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Обозреватель».

В учебном году 2021-2022 русский язык изучало около 100 тысяч украинских школьников. Теперь же такой урок проходит только у 345 учеников.

Креминь надеется, что русский язык будет полностью исключен из программ украинских школ.

При этом глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак отмечал, что в стране не могут запретить изучение русского языка, поскольку это будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление Украины в ЕС. «Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств — членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов», — сказал он.

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