Нападавшая на прохожих банда Турала получила более 60 лет колонии в российском городе

В Петербурге суд вынес приговор банде Турала, нападавшей на прохожих

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор подросткам, нападавшим на прохожих ради записи треш-видео для соцсетей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

На всю банду из 16 человек, в числе которых шестеро несовершеннолетних, получилось 62,5 года колонии. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку. Самый большой срок получил главарь группировки Турал Мамедов — пять лет колонии общего режима. Процесс проходил в закрытом режиме.

Установлено, что юноши группами выходили на улицы Красносельского и Московского районов города и беспричинно нападали на молодых людей от 14 лет до 21 года, записывали на видео и размещали их в канале Турала Мамедова. Ролики юноши сопровождали комментариями, в которых превозносили одну национальность над другой.

Мамедов до задержания успел сбежать в Азербайджан, но там его поймали и выдали российским правоохранителям.