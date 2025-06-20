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14:30, 20 июня 2025Силовые структуры

Нападавшая на прохожих банда Турала получила более 60 лет колонии в российском городе

В Петербурге суд вынес приговор банде Турала, нападавшей на прохожих
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор подросткам, нападавшим на прохожих ради записи треш-видео для соцсетей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

На всю банду из 16 человек, в числе которых шестеро несовершеннолетних, получилось 62,5 года колонии. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в хулиганстве и возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку. Самый большой срок получил главарь группировки Турал Мамедов — пять лет колонии общего режима. Процесс проходил в закрытом режиме.

Установлено, что юноши группами выходили на улицы Красносельского и Московского районов города и беспричинно нападали на молодых людей от 14 лет до 21 года, записывали на видео и размещали их в канале Турала Мамедова. Ролики юноши сопровождали комментариями, в которых превозносили одну национальность над другой.

Мамедов до задержания успел сбежать в Азербайджан, но там его поймали и выдали российским правоохранителям.

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