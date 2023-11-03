Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:50, 3 ноября 2023Силовые структуры

Главаря банды, избивавшей петербуржцев, задержали в Азербайджане. Что известно о деле «азербайджанской мафии»?

В Азербайджане задержан организатор избиений жителей Петербурга Турал Мамедов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главаря банды, избивавшей жителей Санкт-Петербурга, скандального блогера Турала Мамедова задержали в Азербайджане. Об этом сообщил изданию «Коммерсантъ» глава азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагиф Мамишев.

По его словам, объявленный в международный розыск организатор группировки подростков, называющих себя «азербайджанской мафией», ожидает экстрадиции в Россию.

Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть и он одобрен

Вагиф Мамишевглава азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге

Как уточнила в беседе с «Известиями» пресс-секретарь азербайджанской национально-культурной автономии в Санкт-Петербурге Рашада Оруджова, с российской стороны направлен запрос в соответствии с конвенцией.

Она добавила, что Турал Мамедов не принимал участия в жизни диаспоры, однако ее руководитель Вагиф Мамишев связался с семьей задержанного.

Он в жесткой форме осудил его действия, а родители приносили извинения всем жителям нашего города

Рашада Оруджовапресс-секретарь азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга

Блогер был объявлен в международный розыск 28 октября и заочно арестован. Также правоохранители задержали ряд членов банды, в том числе несовершеннолетних, среди которых есть уроженцы Азербайджана, Таджикистана и Дагестана. Большинству из них предъявлены обвинения.

Материалы по теме:
«Надо убивать, чтобы нас боялись» Жестокая банда из Подмосковья совершила 30 расправ. Почему ее не могли поймать 20 лет?
«Надо убивать, чтобы нас боялись»Жестокая банда из Подмосковья совершила 30 расправ. Почему ее не могли поймать 20 лет?
Сегодня
У участников азербайджанской мафии в Петербурге прошли обыски. Они избивали прохожих и снимали это на видео
У участников азербайджанской мафии в Петербурге прошли обыски.Они избивали прохожих и снимали это на видео
18 октября 2023

Правоохранители заинтересовались бандой подростков после появления роликов с нападениями на петербуржцев

Расследование началось в середине октября после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана.

Исполняющему обязанности руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову было поручено возбудить уголовное дело и представить доклад по факту случившегося.

В настоящее время по факту серии преступлений участников группы хулиганов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ — его расследование продолжается. По этой статье всем участникам группы может грозить до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2023 году группа молодых людей провоцировала драки с жителями Петербурга и избивала их.

Драки записывалась на видео и затем ролики публиковалась в соцсетях. 16 октября пресс-служба МВД России показала видео с предполагаемым участником группы хулиганов — 18-летним молодым человеком. Он отрицал свое участие в нападениях на прохожих. Однако задержанный рассказал, что видео с насилием получил от знакомого, а затем опубликовал, чтобы повысить рейтинг своего Telegram-канала.

Как сообщили «Ленте.ру» в правоохранительных органах Санкт-Петербурга, в августе на пункте пропуска платной трассы один из участников группы умышленно протаранил другой автомобиль. Тогда же у торгового центра в Красносельском районе хулиганы устроили драку с двумя братьями. В сентябре возле клуба в центре города один из хулиганов нанес побои мужчине.

Материалы по теме:
Директор спортшколы создал самую жестокую банду Татарстана. Как его киллеры годами держали в страхе российские города?
Директор спортшколы создал самую жестокую банду Татарстана. Как его киллеры годами держали в страхе российские города?
27 сентября 2023
«Он создал криминальную империю» Главный вор Киргизии ликвидирован спецназом. Чем он известен и почему его боялись в США?
«Он создал криминальную империю»Главный вор Киргизии ликвидирован спецназом. Чем он известен и почему его боялись в США?
6 октября 2023

В середине октября правоохранители начали задержания членов банды, избивавшей петербуржцев

Накануне в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что сотрудники СКР и спецназа ФСБ задержали 18-летнего члена банды в его особняке и доставили на допрос. Уточняется, что он стал 12-м задержанным в рамках уголовного дела о нападениях на петербуржцев.

Первые задержания последовали в середине октября, после поручения главы СКР Александра Бастрыкина о проведении проверки.

16 октября сообщалось, что полиция задержала 18-летнего участника азербайджанской мафии, подозреваемого в многочисленных избиениях местных жителей. Его 17-летнего подельника объявили в розыск.

Восемь предполагаемых участников группы полицейские задержали на следующий день. Задержанным по 17-18 лет, пятеро из них — граждане Азербайджана, трое остальных имеют российские паспорта.

18 октября следователи провели обыски у задержанных участников группы. В их телефонах было обнаружено множество видеозаписей, свидетельствующих о совершении правонарушений, в том числе шесть случаев избиения случайных прохожих.

24 октября Следственный комитет установил еще четверых участников «азербайджанской мафии». Двоим фигурантам предъявили обвинение и избрали меру пресечения.

27 октября были задержаны еще двое: несовершеннолетние 2009 и 2007 годов рождения, один из них уроженец Таджикистана.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Главаря банды, избивавшей петербуржцев, задержали в Азербайджане. Что известно о деле «азербайджанской мафии»?

      Власти США направили 50 миллиардов долларов на борьбу с наркоманией

      В России директор школы заставила детей заниматься физкультурой в противогазах

      Российский военный рассказал о французских снайперах на Украине

      КНДР пригрозила применить ядерное оружие против США

      Подростки переполошили район в российском городе играми со взрывами

      15-летняя россиянка забеременела после изнасилования в гостях у интернет-друга

      Стало известно о ликвидации в зоне СВО командира украинского спецназа

      В ЛНР зафиксировали снижение активности ВСУ на краснолиманском направлении

      Адвокат разделась перед посетителями бара и лишилась работы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости