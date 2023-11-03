Главаря банды, избивавшей петербуржцев, задержали в Азербайджане. Что известно о деле «азербайджанской мафии»?

В Азербайджане задержан организатор избиений жителей Петербурга Турал Мамедов

Главаря банды, избивавшей жителей Санкт-Петербурга, скандального блогера Турала Мамедова задержали в Азербайджане. Об этом сообщил изданию «Коммерсантъ» глава азербайджанской диаспоры в Северной столице Вагиф Мамишев.

По его словам, объявленный в международный розыск организатор группировки подростков, называющих себя «азербайджанской мафией», ожидает экстрадиции в Россию.

Его арестовали. Он находится в полиции. Вы должны понимать, что есть процедура. Никто так просто по звонку не может выдать человека. Запрос на выдачу уже есть и он одобрен Вагиф Мамишев глава азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге

Как уточнила в беседе с «Известиями» пресс-секретарь азербайджанской национально-культурной автономии в Санкт-Петербурге Рашада Оруджова, с российской стороны направлен запрос в соответствии с конвенцией.

Она добавила, что Турал Мамедов не принимал участия в жизни диаспоры, однако ее руководитель Вагиф Мамишев связался с семьей задержанного.

Он в жесткой форме осудил его действия, а родители приносили извинения всем жителям нашего города Рашада Оруджова пресс-секретарь азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга

Блогер был объявлен в международный розыск 28 октября и заочно арестован. Также правоохранители задержали ряд членов банды, в том числе несовершеннолетних, среди которых есть уроженцы Азербайджана, Таджикистана и Дагестана. Большинству из них предъявлены обвинения.

Правоохранители заинтересовались бандой подростков после появления роликов с нападениями на петербуржцев

Расследование началось в середине октября после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить распространившиеся в интернете видеоролики с избиениями прохожих выходцами из Азербайджана.

Исполняющему обязанности руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову было поручено возбудить уголовное дело и представить доклад по факту случившегося.

В настоящее время по факту серии преступлений участников группы хулиганов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ — его расследование продолжается. По этой статье всем участникам группы может грозить до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2023 году группа молодых людей провоцировала драки с жителями Петербурга и избивала их.

Драки записывалась на видео и затем ролики публиковалась в соцсетях. 16 октября пресс-служба МВД России показала видео с предполагаемым участником группы хулиганов — 18-летним молодым человеком. Он отрицал свое участие в нападениях на прохожих. Однако задержанный рассказал, что видео с насилием получил от знакомого, а затем опубликовал, чтобы повысить рейтинг своего Telegram-канала.

Как сообщили «Ленте.ру» в правоохранительных органах Санкт-Петербурга, в августе на пункте пропуска платной трассы один из участников группы умышленно протаранил другой автомобиль. Тогда же у торгового центра в Красносельском районе хулиганы устроили драку с двумя братьями. В сентябре возле клуба в центре города один из хулиганов нанес побои мужчине.

В середине октября правоохранители начали задержания членов банды, избивавшей петербуржцев

Накануне в региональном управлении Следственного комитета сообщили, что сотрудники СКР и спецназа ФСБ задержали 18-летнего члена банды в его особняке и доставили на допрос. Уточняется, что он стал 12-м задержанным в рамках уголовного дела о нападениях на петербуржцев.

Первые задержания последовали в середине октября, после поручения главы СКР Александра Бастрыкина о проведении проверки.

16 октября сообщалось, что полиция задержала 18-летнего участника азербайджанской мафии, подозреваемого в многочисленных избиениях местных жителей. Его 17-летнего подельника объявили в розыск.

Восемь предполагаемых участников группы полицейские задержали на следующий день. Задержанным по 17-18 лет, пятеро из них — граждане Азербайджана, трое остальных имеют российские паспорта.

18 октября следователи провели обыски у задержанных участников группы. В их телефонах было обнаружено множество видеозаписей, свидетельствующих о совершении правонарушений, в том числе шесть случаев избиения случайных прохожих.

24 октября Следственный комитет установил еще четверых участников «азербайджанской мафии». Двоим фигурантам предъявили обвинение и избрали меру пресечения.

27 октября были задержаны еще двое: несовершеннолетние 2009 и 2007 годов рождения, один из них уроженец Таджикистана.