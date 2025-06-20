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07:51, 20 июня 2025Экономика

Назван срок строительства первого автомобильного моста между Россией и Северной Кореей

Министр Чекунков: Автомобильный мост между Россией и КНДР построят за 2 года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Первый автомобильный мост между Россией и Северной Кореей (КНДР) должны построить за два года. Такой срок возведения новой переправы назвал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), его слова передает РИА Новости.

Министр отметил, что работы идут по плану и сроки их завершения не сдвигаются. «Поэтому мы рассчитываем, что за два года он будет построен», — подчеркнул Чекунков.

Общая длина мостового перехода вместе с подъездными дорогами будет достигать 4,7 километра, а непосредственно моста — 1 километр. С российской стороны его протяженность составит 424 метра, а с корейской — 581 метр. Около перехода организуют автомобильный пункт пропуска через границу.

О планах построить совместный мост с КНДР было известно еще в марте. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора назвал проект самым значимым и важным с практической точки зрения объектом двустороннего сотрудничества стран за все последние десятилетия.

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