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09:54, 20 июня 2025Мир

Названа причина невозможности НАТО предоставить Украине гарантии безопасности

FA: НАТО не должно предоставлять Украине гарантии безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Reuters

Североатлантический альянс не должен предоставлять Украине гарантии безопасности после окончания конфликта с Россией, поскольку в случае повторения ситуации обяжет себя вступить в войну с Москвой. Об этом профессор международных отношений Джорджтаунского университета и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан пишет в статье для Foreign Affairs (FA).

«Если бы Украина подверглась нападению со стороны России после того, как она стала членом альянса, НАТО, конечно, могло бы решить не воевать на ее стороне. Но неспособность защитить государство-член подорвала бы его авторитет», — отмечает эксперт.

Как отмечает автор, НАТО оказалось бы в безвыходном положении: вести войну против России, которую оно ранее посчитало нестоящей, или отступить и «фатально подорвать западный альянс».

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа добивается, чтобы упоминание Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО было сведено к минимуму. Отмечается, что в текущем проекте коммюнике саммита отсутствует широкое заявление о поддержке Киева.

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