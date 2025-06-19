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20:19, 19 июня 2025Мир

Трамп захотел свести к минимуму упоминание Украины в коммюнике саммита НАТО

Трамп добивается, чтобы Украина минимально упоминалась в коммюнике саммита НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hamad I Mohammed / File Photo / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа добивается, чтобы упоминание Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО было сведено к минимуму. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Newsweek.

«В текущем проекте коммюнике саммита содержится лишь одно беглое упоминание об обороноспособности Украины и отсутствует широкое заявление о поддержке Киева», — заявил изданию европейский чиновник, знакомый с проектом коммюнике.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что посредничество США в урегулировании конфликта на Украине необходимо России.

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