В Кремле высказались о посредничестве США в урегулировании на Украине

Песков: Посредничество США в урегулировании конфликта на Украине востребовано

Посредничество США в урегулировании конфликта на Украине востребовано для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Для нас, например, востребованы посреднические услуги США», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва будет прибегать к посредническим услугам Вашингтона.

Ранее Песков назвал условие встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил, что переговоры глав трех государств должны стать итогом длительной работы.