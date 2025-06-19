В Кремле высказались о посредничестве США в урегулировании на Украине

Посредничество США в урегулировании конфликта на Украине востребовано для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».
«Для нас, например, востребованы посреднические услуги США», — сказал он.
По словам представителя Кремля, Москва будет прибегать к посредническим услугам Вашингтона.
Ранее Песков назвал условие встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил, что переговоры глав трех государств должны стать итогом длительной работы.