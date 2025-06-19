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12:40, 19 июня 2025Мир

В Кремле высказались о посредничестве США в урегулировании на Украине

Песков: Посредничество США в урегулировании конфликта на Украине востребовано
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посредничество США в урегулировании конфликта на Украине востребовано для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

«Для нас, например, востребованы посреднические услуги США», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва будет прибегать к посредническим услугам Вашингтона.

Ранее Песков назвал условие встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он отметил, что переговоры глав трех государств должны стать итогом длительной работы.

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