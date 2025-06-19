Песков назвал условие встречи Путина с Трампом и Зеленским

Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского произойдет после длительной работы

Встреча президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского должна стать итогом длительной работы. Такое условие для встречи главы государств назвал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Такая встреча на высшем уровне между лидерами России, США и Украиной должна стать итогом длительной работы, а также результатом уже подготовленных точек», — отметил представитель Кремля.

Ранее Путин выразил согласие со словами Трампа о том, почему оба лидера отсутствовали в Стамбуле во время переговоров российской и украинской делегаций.

Российский лидер также заявил, что глава Белого дома прав, когда говорит о том, что при нем конфликт на Украине мог бы не случиться. Он также упомянул свой разговор с предыдущим президентом США Джо Байденом, в котором призывал решать все мирно, избегая горячей фазы.