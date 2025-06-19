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09:00, 19 июня 2025Мир

Путин согласился со словами Трампа о причине отсутствия обоих лидеров в Стамбуле

Путин согласился со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выразил согласие со словами американского коллеги Дональда Трампа о том, почему оба лидера отсутствовали в Стамбуле во время переговоров российской и украинской делегаций. Трансляцию проводило РИА Новости.

Он ответил на вопрос представителя турецкого агентства Anadolu. Журналист отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести саммит в его стране. Владимир Зеленский сразу согласился, а Трамп заявил, что приедет в том случае, если Путин поедет.

Российский лидер уточнил фразу главы Белого дома, напомнив, что она звучала следующим образом: «Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет?»

«И он прав. В этом смысле он абсолютно прав», — подчеркнул президент.

Путин также прокомментировал слова Трампа о начале конфликта на Украине. Глава Белого дома прав, когда говорит, что при нем конфликт на Украине мог бы не случиться, сказал российский лидер. Он также упомянул свой разговор с предыдущим президентом США Джо Байденом, в котором призывал решать все мирно, избегая горячей фазы.

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