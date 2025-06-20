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14:33, 20 июня 2025Россия

Названа причина смерти генерального конструктора системы ПВО Москвы

Генконструктора системы ПВО Москвы Безеля не стало из-за продолжительной болезни
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Яков Безель

Яков Безель. Фото: Владимир Яцинa / ИТАР-ТАСС

Причиной смерти генерального конструктора системы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы Якова Безеля стала тяжелая продолжительная болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, россиянина не стало в квартире в столице. У конструктора было несколько заболеваний в силу возраста — 30 июня ему исполнилось бы 87 лет.

Об уходе Безеля из жизни стало известно 20 июня.

Академик был генеральным конструктором С-50М, АСУ пограничных войск, конструктором Единой автоматизированной радиолокационной системы Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства, генеральным конструктором модернизации систем ПВО Москвы и головного участка воздушно-космической обороны города. В конце жизни он работал в концерне «Алмаз-Антей».

ЖЗЛ
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