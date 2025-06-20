Названа причина смерти генерального конструктора системы ПВО Москвы

Генконструктора системы ПВО Москвы Безеля не стало из-за продолжительной болезни

Причиной смерти генерального конструктора системы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы Якова Безеля стала тяжелая продолжительная болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, россиянина не стало в квартире в столице. У конструктора было несколько заболеваний в силу возраста — 30 июня ему исполнилось бы 87 лет.

Об уходе Безеля из жизни стало известно 20 июня.

Академик был генеральным конструктором С-50М, АСУ пограничных войск, конструктором Единой автоматизированной радиолокационной системы Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства, генеральным конструктором модернизации систем ПВО Москвы и головного участка воздушно-космической обороны города. В конце жизни он работал в концерне «Алмаз-Антей».