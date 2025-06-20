Стало известно о смерти генерального конструктора системы ПВО Москвы

ТАСС: Умер генеральный конструктор системы ПВО Москвы Безель

Умер генеральный конструктор системы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы Яков Безель. О его смерти стало известно ТАСС из сообщения пресс-службы концерна «Алмаз-Антей».

Академику было 86 лет. «Генеральный конструктор системы ПВО Москвы академик Яков Владимирович Безель скончался на 87-м году жизни», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Как следует из его биографии, опубликованной на сайте концерна, Безель был генеральным конструктором Единой автоматизированной радиолокационной системы Федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства, генеральным конструктором модернизации систем ПВО Москвы и головного участка воздушно-космической обороны столицы.

По данным с сайта концерна, на вооружении Российской Армии и стран СНГ находятся системы, разработанные при активном участии или под руководством Безеля. В их числе: автоматизированная система управления (АСУ) «Байкал», АСУ «Байкал-1», комплекс средств автоматизации КСА «Межа», «Основа», «Основа-1» и «Нива», которые обеспечивают ПВО объектов.

В феврале сообщалось о смерти главного конструктора опытно-конструкторского бюро имени А.С. Яковлева Алексея Рахимбаева, который разрабатывал пассажирский самолет МС-21.