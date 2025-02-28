Умер главный конструктор ОКБ Яковлева Алексей Рахимбаев

Главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев, который разрабатывал пассажирский самолет МС-21, умер во время операции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что конструктор был доставлен в одну из больниц Москвы на срочную операцию из-за проблем с коленным суставом. Через несколько минут после начала вмешательства у Рахимбаева остановилось сердце.

Алексей Рахимбаев закончил Московский авиационный институт в 1975 году, а с 1974-го работал в конструкторском бюро имени Яковлева. В 1991-м он занял пост главного конструктора. Параллельно в 1997-2019 годах возглавлял компанию «Як-инжиниринг». Рахимбаев руководил работами по пассажирским самолетам Як-40 и Як-42. Также он разрабатывал интерьер и пассажирское оборудование МС-21.

В феврале 2024 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что серийный выпуск российских пассажирских самолетов МС-21 могут начать в 2025-2026 годах.