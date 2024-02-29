Серийный выпуск самолетов МС-21 начнут в 2025-2026 годах

«Ростех»: серийный выпуск пассажирских самолетов МС-21 начнут в 2025-2026 годах

Серийный выпуск российских пассажирских самолетов МС-21 могут начать в 2025-2026 годах. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«До конца года не будет. (…) Да, скорее всего [в 2025 году], может, даже в 2026-м», — сказал он.

Среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21 совершил первый полет в 2017 году. Самолет получит российские турбовентиляторные двигатели семейства ПД-14. Базовая модификация МС-21 вмещает 160-211 пассажиров.

Ранее в феврале в «Ростехе» сообщили о начале серийного выпуска импортозамещенного остекления кабины экипажа МС-21 на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» имени Ромашина. В 2024 году заказчику поставят 12 комплектов.

В декабре эксперт Роман Гусаров рассказал о возможностях системы автоматической посадки МС-21-310, которая позволяет приземлять самолет при плохой видимости. Система способна распознать взлетную полосу в условиях почти нулевой видимости.