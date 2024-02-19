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19:11, 19 февраля 2024Наука и техника

В России начали серийный выпуск остекления для МС-21

«Ростех» начал серийный выпуск отечественного остекления для самолета МС-21

Фото: UAC / Globallookpress.com

Серийный выпуск импортозамещенного остекления кабины экипажа пассажирского самолета МС-21 начали на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» имени Ромашина госкорпорации «Ростех». Об этом говорится на сайте «Ростеха».

Отмечается, что в 2024 году заказчику поставят 12 комплектов отечественного остекления, а к 2030 году планируют выпускать более 70 изделий в год.

В комплект птицестойкого остекления кабины входит два лобовых, два боковых и два задних стеклоблока. Блоки состоят из склеенных полимерной пленкой упрочненных силикатных стекол. Также они получили электрообогрев, исключающий обледенение и запотевание стекол.

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«Остекление выполнено из отечественных материалов, соответствует требованиям конструкторской документации и обеспечивает комфорт и безопасность летного состава», — сказал гендиректор «Технологии» Андрей Силкин.

В сентябре стало известно, что предприятие «Технология» начало серийный выпуск остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования для пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100.

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      Даниил Иринин
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