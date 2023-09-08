«Ростех» импортозаместил остекление для самолета SJ-100

«Ростех» импортозаместил остекление для пассажирских самолетов SJ-100

В России начали выпуск импортозамещенного остекления кабин экипажа для пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SJ-100). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" имени А.Г. Ромашина госкорпорации "Ростех" начало серийный выпуск импортозамещенных комплектующих для самолетов SJ-100 — остекления кабин экипажа и защиты внешнего светового оборудования. Оно полностью состоит из российских материалов, оснащено обогревом для полетов в любых метеоусловиях и прошло все наземные проверки, в том числе на птицестойкость», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» отметили, что раньше эти комплектующие поставляли из-за рубежа. Российское остекление установлено на опытный образец SJ-100, который проходит летные испытания.

В комплект для одного самолета входят шесть изделий остекления кабины пилотов, которые можно эксплуатировать при температурах от минус 62 до плюс 85 градусов. Лобовые стекла и форточки состоят из четырех слоев силикатного стекла, склеенных тремя слоями полимерной пленки. Такая конструкция позволяет выдерживать столкновение с птицей на скорости свыше 570 километров в час, не допуская разгерметизации. Боковые стекла кабины выполнены из двух стекол и склеивающего слоя, а защиту светового оборудования на крыльях, фюзеляже и хвостовом оперении обеспечивает органическое стекло.

«Импортозамещенный SJ-100 — проект государственной важности. Этот самолет заменит на российских авиалиниях иностранные лайнеры и на годы вперед станет одним из основных в парке отечественных авиакомпаний. В машине заменено более 40 иностранных систем и агрегатов, и в том числе — остекление кабины пилотов. Оно ни в чем не уступает иностранным аналогам и успешно прошло наземные испытания», — приводят в сообщении слова первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова.

Ранее в сентябре Объединенная авиастроительная корпорация сообщила об успешных вторых летных испытаниях импортозамещенного SJ-100. Полет на высотах до шести километров длился 75 минут.