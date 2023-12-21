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11:17, 21 декабря 2023Наука и техника

В России рассказали о возможностях системы автопосадки МС-21-310

Гусаров: система автопосадки позволит МС-21-310 садиться при плохой видимости

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система автоматической посадки, которой оснастили российский среднемагистральный самолет МС-21-310, позволяет приземлять самолет при плохой видимости. О возможностях изделия рассказал эксперт Роман Гусаров в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что система может распознать взлетную полосу в условиях почти нулевой видимости и плавно подвести к ней самолет. Гусаров подчеркнул, что комплексу, установленному в МС-21, присвоили высшую категорию в классификации Международной организации гражданской авиации — III A.

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«Производитель мог бы выпустить МС-21 без этого сертификата. И самолет мог бы перевозить пассажиров. Но у него были бы серьезные ограничения по использованию. Большой магистральный самолет, который может летать только в хорошую погоду? Ну такого сейчас быть не может. Тем более в России», — сказал эксперт.

В апреле источник ТАСС сообщил, что стоимость МС-21 для российских авиакомпаний составит около трех миллиардов рублей.

В декабре 2022 года в «Ростехе» сообщили о завершении статических испытаний пассажирского самолета МС-21. В ходе финального цикла были подтверждены прочностные характеристики самолета.

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