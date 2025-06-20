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08:22, 20 июня 2025Россия

Названы самые популярные направления среди поступающих в вузы

Кравцов: IT-направления и педагогика лидируют при поступлении в российские вузы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress

Педагогика, а также IT-направления лидируют при поступлении в вузы. Об этом в интервью РБК рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он напомнил, что раньше все хотели быть юристами и экономистами, но тенденции меняются.

«Информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление», — заявил Кравцов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится, отменять его никто не будет. Он назвал существующую модель ЕГЭ одной из самых объективных и содержательных, если сравнивать ее с выпускными экзаменами в других государствах.

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