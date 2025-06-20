Названы самые популярные направления среди поступающих в вузы

Педагогика, а также IT-направления лидируют при поступлении в вузы. Об этом в интервью РБК рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он напомнил, что раньше все хотели быть юристами и экономистами, но тенденции меняются.
«Информационные технологии — лидирующие программы по количеству поступающих в вузы. На втором месте — педагогическое направление», — заявил Кравцов.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2026 году состоится, отменять его никто не будет. Он назвал существующую модель ЕГЭ одной из самых объективных и содержательных, если сравнивать ее с выпускными экзаменами в других государствах.