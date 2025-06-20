Огромный комок волос достали из желудка четырехлетней россиянки

В Новороссийске из желудка девочки достали огромный трихобезоар

Огромный комок волос достали из желудка четырехлетней жительницы Новороссийска. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Речь идет о скоплении волос — трихобезоаре — который перекрыл пищеварительные пути ребенка. В стационар пациентка поступила с жалобами на боли в животе.

Девочку пришлось прооперировать, вмешательство прошло успешно. Хирурги извлекли трихобезоар размером с теннисный мяч. На пятые сутки после операции россиянка смогла есть самостоятельно — до этого она отказывалась от пищи.

Ранее 45-сантиметровый трихобезоар извлекли из желудка жительницы Подмосковья. При поступлении в больницу она также жаловалась на боли в животе. Вес комка волос составил около одного килограмма.